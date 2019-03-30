Antalya Konyaaltı yerel seçim sonuçları 2019 Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranları

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31 Mart yerel seçimleri Türkiye siyasi tarihinin en önemli seçimlerinden birisi olacak. AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti'nin Millet İttifakı'nı kurarak yarışacağı 2019 yerel seçim sonuçları siyasette yeni kırılımlara neden olacak. Yaklaşık 1 milyon 677 bin civarında seçmenin yaşadığı Antalya'da Cumhur İttifakı mı (Menderes Türel), Millet İttifakı mı (Muhittin Böcek) kazanacak? 31 Mart Antalya seçim sonuçları, YSK sandık sonuçları son dakika canlı olarak anlık verilerle su sayfada bulabilirsiniz.

AK Parti-MHP Antalya belediye başkan adayları

Akseki -İbrahim Özkan

Aksu - Halil Şahin

Demre - Süleyman Topçu

Döşemealtı - Emre Afacan

Elmalı - Ümit Öztekin

Gazipaşa - Adil Çelik

Gündoğmuş - Mehmet Özeren

İbradı - Hatice Sekmen

Kaş - Mutlu Ulutaş

Kepez - Hakan Tütüncü

Konyaaltı - Gaye Doğanoğlu

Kumluca - Hüsamettin Çetinkaya

Manavgat - Hasan Öz

Muratpaşa - Gökçen Özdoğan Enç

Serik - Enver Aputkan

Alanya - Adem Murat Yücel (Cumhur İttifakı adayı)

CHP-İYİ Parti Antalya belediye başkan adayları

Kepez - Murat Dinç

Muratpaşa - Ümit Uysal

Konyaaltı - Semih Esen

Döşemealtı - Turgay Genç

Manavgat - Şükrü Sözen

Kumluca - Mustafa Köleoğlu

Kemer - Mustafa Gül

Alanya - Abdullah Sönmez (Millet İttifakı- İYİ Parti adayı)

Serik - Yusuf Mecek (Millet İttifakı- İYİ Parti adayı)

Akseki - Mustafa Kavasoğlu

Aksu - Durmuş Ali Arslan (Millet İttifakı- İYİ Parti adayı)

Demre - Okan Kolakaya (Millet İttifakı- İYİ Parti adayı)

Elmalı - Halil Öztürk (Millet İttifakı- İYİ Parti adayı)

Korkuteli- Halil Kara (Millet İttifakı- İYİ Parti adayı)

Gazipaşa - Mehmet Ali Yılmaz

İbradı - Serkan Küçükkuru

Finike - Mustafa Geyikçi

Gündoğmuş - Sultan Çetin (Millet İttifakı- İYİ Parti adayı)