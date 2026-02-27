Antalya-Konya yolunda sular ne zaman çekilecek! Dev güzergahın açılması için kritik 4,5 kilometre engeli!

  • İSTANBUL
Yaklaşık 10 gün önce Antalya'da etkili olan tufan gibi yağışların ardından sular altında kalan Antalya-Konya karayolunda sinsi bekleyiş devam ediyor.

Yeni Antalya-Konya karayolunun Eynif Ovası bölümünde su seviyesinin çekilmeye başladığı bildirilirken, İbradı ilçesi Başlar Kavşağı’ndan sonraki 4,5 kilometrelik kesimde su seviyesinin halen yüksek olduğu öğrenildi.

Yaklaşık 10 gün önce Antalya’da etkili olan sağanak yağış sonrası Konya-Antalya karayolunun bazı bölümleri sular altında kalmış, güvenlik gerekçesiyle yol ulaşıma kapatılmıştı. Yetkililer, yoğun yağış nedeniyle yol platformunun su altında kaldığını ve sürücülerin can güvenliği için güzergahın trafiğe kapatıldığını açıkladı.

Bölgede özellikle düşük kotlu alanlarda su birikintilerinin oluştuğu, bu nedenle trafik akışının güvenli şekilde sağlanamadığı ifade edildi. Ulaşımın durdurulmasının ardından sürücüler alternatif yollara yönlendirilirken, trafik akışının Akseki ve Manavgat güzergahlarına kaydırıldığı bildirildi.

Karayolları ekiplerinin suyun tahliyesi ve yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü, suyun tamamen çekilmesinin ardından yol zemininde oluşabilecek hasarın da detaylı şekilde inceleneceği kaydedildi. Yolun Konya istikametine doğru Gembos Ovası’na yakın noktadaki kısımda yolun su seviyesinin ise halen yüksek olduğu belirtildi.

