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Antalya- Konya karayolu tekrar trafiğe açıldı

Kar yağışı sebebiyle dün gece trafiğe kapanan Antalya- Konya karayolu yeniden trafiğe açıldı.

16 Kasım 2018 Cuma 11:10
Antalya- Konya karayolu tekrar trafiğe açıldı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu, dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı. Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreyi bulduğu Akseki- Seydişehir karayolunun Yarpuz Mahallesi kesiminden itibaren araçlar yolda kaldı.

Gece boyunca karayolları ekipleri, yolda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Yağış nedeniyle maddi hasarlı kazaların da yaşandığı yol sabah saatlerinde yeniden trafiğe açıldı.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 11:10
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