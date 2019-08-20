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Antalya konut satışlarında 4’üncü sırada yer aldı

TÜİK verilerine göre Antalya’da 2018 Temmuz ayında 5 bin 423 konut satılırken 2019 Temmuz ayında yüzde 13,4 oranında azalarak 4 bin 698 konut satıldı.

20 Ağustos 2019 Salı 10:56
Antalya konut satışlarında 4’üncü sırada yer aldı

TÜİK verilerine göre Antalya’da 2018 Temmuz ayında 5 bin 423 konut satılırken 2019 Temmuz ayında yüzde 13,4 oranında azalarak 4 bin 698 konut satıldı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2019 Yılı Temmuz Ayı Konut Satış İstatistikleri açıklandı. Açıklanan verilere göre ülke genelinde konut satışları 2019 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 oranındaazalarak 102 bin 236 oldu. Antalya’da 2018 Temmuz ayında 5 bin 423 konut satılırken 2019 Temmuz ayında yüzde 13,4 oranında azalarak 4 bin 698 konut satıldı. Konut satışlarında 2019 Temmuz ayında, Antalya 4 bin 698 konut satışı ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra en yüksek paya sahip iller arasında dördüncü sırada yer aldı.


Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,7 artarak 4 bin 192 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz 2019’da ilk sırayı bin 903 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 764 konut satışı ile Antalya, 249 konut satışı ile Ankara, 217 konut satışı ile Bursa ve 177 konut satışı ile Yalova izledi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:56
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