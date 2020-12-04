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Gündem Antalya İl Kültür Müdürü görevden alındı
Gündem

Antalya İl Kültür Müdürü görevden alındı

En uzun İl Kültür Müdürlüğü ünvanına sahip Antalya İl Kültür Müdürü İbrahim Acar görevden alındı.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 23:55:00 -
Antalya İl Kültür Müdürü görevden alındı

Antalya İl Kültür Müdürü İbrahim Acar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kararıyla görevinden alındı. Çalışma hayatına Antalya Valiliği'nin emrinde devam edeceği öğrenilen İbrahim Acar, en uzun İl Kültür Müdürlüğü yapmış kişi ünvanına sahipti. Öte yandan Acar, AK Parti'nin iktidara gelmesinden bu yana ilk atanan bürokratlar arasında yer alıyor.

Kimlerle çalıştı?

Antalya İl Kültür Müdürü İbrahim Acar, Atilla Koç tarafından göreve getirildi. Göreve geldiği günden bugüne kadar toplamda 7 Bakan ile beraber çalışan Acar, Atilla Koç'un 2007 yılında görevden alınmasının ardından sırayla; Ertuğrul Günay, Ömer Çelik, Yalçın Topçu, Mahir Ünal, Nabi Avcı ve Numan Kurtulmuş ile birlikte görev yaptı.

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