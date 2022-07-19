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Gündem Antalya için kritik uyarı
Gündem

Antalya için kritik uyarı

Antalya'da hava sıcaklığının cumartesi gününden itibaren mevsim normallerinin 5-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 17:43:00 -
Antalya için kritik uyarı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki hava sıcaklığının bugünden itibaren artacağını ve özellikle hafta sonu yüksek sıcaklık, düşük nem oranlarıyla karşılaşılacağını belirtti.

Gültekin, "Antalya'da temmuz maksimum sıcaklık normali 35 derece. Önümüzdeki süreçte 40-41 derece sıcaklık bekliyoruz. Kuzeyden esen rüzgarın yol açtığı fön etkisiyle sıcaklığın sahilde mevsim normallerinin 5-6 derece, iç kesimlerde ise 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor." diye konuştu.

Cumartesi, pazar ve pazartesi günlerinde artacak sıcaklığın, gelecek hafta salı günü etkisini kaybetmesini beklediklerini kaydeden Gültekin, maksimum rekor dereceden uzak ama mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık yaşanacağını söyledi.

Nem oranlarının ise düşük seyredeceğini ifade eden Gültekin, sıcak hava ve düşük nem nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti.

Öte yandan yerli ve yabancı turistler serinlemek için Konyaaltı, Lara, Sarısu plajlarını tercin etti.​​​​​​​

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