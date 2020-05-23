  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Batılı gözüyle Türkler'in temizlik anlayışı

Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz?

Osmanlı'da gündelik hayat nasıldı?

Osmanlı'da misafir ağırlama adabı

Yunus Emre'nin dillere destan hizmet
için kalan
Aktüel

Antalya Hayvanat Bahçesi’nde 100’ün üzerinde doğum gerçekleşti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı’nda tam bir bahar havası yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 12:29:06 -
Antalya Hayvanat Bahçesi’nde 100’ün üzerinde doğum gerçekleşti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı’nda tam bir bahar havası yaşanıyor. Korona virüs salgını nedeniyle ziyarete kapanan hayvanat bahçesinde, yaklaşık 100’ün üzerinde yeni doğum gerçekleşti. Antalya Hayvanat Bahçesi, normalleşme süreci içerisinde belirlenecek tarih itibariyle yeni üyeleri ile kapılarını ziyarete açacağı günü bekliyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında kapılarını ziyaretçilere kapatan Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı’nda tadilat, bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bahar havası yaşanan hayvanat bahçesinde yeni doğan hayvanların bakımları sorumlu veteriner hekimler tarafından gerçekleştiriliyor. Yeni üyelerin katılımlarıyla Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam alanı her geçen gün genişlemeye devam ediyor.



100 yeni yavru doğdu


650 dönüm arazi üzerine kurulan, 250 dönüm kapalı ve açık hayvan gözlem alanı ile 127 ayrı türde yaklaşık 1300 çeşit hayvanın yaşadığı Antalya Hayvanat Bahçesi’nin, yaklaşık 2 ay önce hayata gözlerini açan yeni sakinleri yaşam alanlarına adapte olmaya başladı. Yaklaşık 100’ün üzerinde yeni doğumların gerçekleştiği hayvanat bahçesinde yeni doğan üyeler veterinerler ve bakıcıların kontrolünde özenle bakılıyor.


Bakımları yapılan, boz ayı yavruları, Haflinger atı, zebra yavrusu, evcil ve yabani koyun-keçi, kanatlı hayvan yavruları ve boğa yılanı yavruları anneleri tarafından besleniyor. Anneler zaman zaman yavrularıyla birlikte oyunlar oynuyor. Korona virüs önlemleri sonucu geçici süre faaliyetine ara veren Antalya Hayvanat Bahçesi normalleşme süreci ile belirlenecek tarih itibariyle yeni üyeleri ile ziyaretçilerini bekliyor olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı