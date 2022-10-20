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Ekonomi Antalya Havalimanı’nın kapasitesi ikiye katlanacak
Ekonomi

Antalya Havalimanı’nın kapasitesi ikiye katlanacak

Antalya Havalimanı’nda yıllık 40 milyon olan yolcu kapasitesi 80 milyona çıkarılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 22:23:00 -
Antalya Havalimanı’nın kapasitesi ikiye katlanacak

9.5 ayda 25 milyondan fazla yolcuyu ağırlayan havalimanında yoğunluk nedeniyle yeni yatırımlar yapılacak. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yatırımlar için çalışmaların başlatıldığını dile getirdi. Yazıcı, ‘Türkiye’nin yurt dışına açılan kapısı’ olarak nitelendirdiği Antalya Havalimanı’nı bu yıl 11 milyondan fazla yabancı turistin kullandığını söyledi. Yazıcı, “İstanbul Havalimanı’ndan sonra ikinci büyük havalimanı bizde. Günlük ortalama 900 ila bin inen kalkan uçuşlarımız oluyor. Bu dünyada sayılı havalimanlarından biri olduğumuz anlamına geliyor” dedi.

Önemli yere sahip

Yazıcı, Antalya Havalimanı’nın günlük uçak ve yolcu sayısıyla dünyada önemli bir konumda bulunduğunu vurguladı. Bu konumu daha da güçlendirmek için kapasite büyütme çalışmaları başlatıldığının altını çizdi.

Antalya Havalimanı Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz da rekorlarla anılan 2019 yılı rakamlarına ulaşıldığını aktardı. Yılmaz, yoğunluk göz önüne alınarak yeni yatırımlar için harekete geçildiğini kaydetti.

Terminaller verimli hale getirilecek

Mevcut 2 terminalin daha da büyütülerek verimli hale getirileceğini anlatan Yılmaz, şunları bildirdi: “Yeni yatırımlar kapsamında ciddi bir kapasite artışı olacak. Terminal kapasiteleri yıllık 40 milyon yolcudan 80 milyon yolcuya yükselecek. Apron sayısı artacak. Hangar bölgesi yapılacak, uçaklar burada tamir edilecek. Katlı otopark olacak. Yatırımlarla Antalya’yı havacılık için çok daha cazip bir merkez haline getireceğiz. Çok daha konforlu bir hizmet imkânı sunuyor olacağız.”
Yılmaz, havalimanındaki tüm çalışmaların 2025 yılına kadar tamamlanacağını sözlerine ekledi.

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