0553 313 94 23

Antalya Havalimanı’na yüksek teknolojili çevre güvenlik sistemi

Türkiye’nin turizmde dünyaya açılan kapısı olan Antalya Havalimanı’nda yolcu ve uçuş emniyetini daha ileri taşımak amacıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, yüksek teknolojili Radar Tabanlı Çevre Güvenlik Sistemi’ni devreye aldı.

25 Ağustos 2019 Pazar 12:26
Antalya Havalimanı’na yüksek teknolojili çevre güvenlik sistemi

Türkiye’nin turizmde dünyaya açılan kapısı olan Antalya Havalimanı’nda yolcu ve uçuş emniyetini daha ileri taşımak amacıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, yüksek teknolojili Radar Tabanlı Çevre Güvenlik Sistemi’ni devreye aldı.


Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin kullandığı Antalya Havalimanı’nda yüksek güvenlikli yeni sistem devreye girdi. ‘Radar Tabanlı Çevre Güvenlik Sistemi’ isimli projeyle havalimanındaki yolcu ve uçuş emniyeti bir adım daha ileri taşınmış oldu.


Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, sosyal medya hesabı Twitter’dan devreye alınan sistemin detaylarını paylaştı. Keskin, “Faaliyetlerini ’önce güvenlik’ anlayışıyla yürüten kuruluşumuz, başta


uçuş emniyeti ve güvenliğinin yanı sıra yolcu konforu için havalimanlarımızı yüksek teknolojili cihaz ve sistemlerle donatmaya devam ediyor. Bu kapsamda çok önemli bir proje de Antalya Havalimanı’nda gerçekleştirildi. Radarlar, toprak altı fiber optik algılama, IP ve termal kameralar, acil durum müdahale merkezleri ve komuta kontrol merkezinden oluşan ’Radar Tabanlı Çevre Güvenlik Sistemi’ hizmete girdi” ifadelerine yer verdi.



“Küresel havacılığın uçuş emniyeti ve güvenliği temelinde büyümesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz”


Keskin, “DHMİ’nin yakaladığı bu yüksek standart, ülkemizin uluslararası denetimlerde mükemmel sonuçlar almasına katkı sağlıyor. Temmuz 2019’da Türkiye’ye verilen ’ICAO Başkanlık Konseyi Havacılık Güvenliği Sertifikası’, başarılarımızın küresel otoritelerce tescil edildiğini gösteriyor. Sivil havacılıkta tarih yazan Türkiye’nin güzide bir kuruluşu olarak ulusal ve küresel havacılığın ’uçuş emniyeti ve güvenliği’ temelinde büyümesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Havalimanlarımızda gece gündüz fedakârca hizmet vererek bu güzel neticeleri almamızı sağlayan değerli mesai arkadaşlarıma ve tüm güvenlik birimlerine kalbi teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 12:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    737 yıllık geleneği sürdürmek için genç-yaşlı herkes yaylada sabahladı
    1. 737 yıllık geleneği sürdürmek için..
    2. 15 yıllık çocuk hasreti ‘Hasret’ bebek..
    3. Emine Bulut cinayetine tepki için..
    4. Hırsızlıktan yakalanan şahıstan..
    5. Mahalle buluşmaları devam ediyor
    6. Çankaya 30 Ağustos’u coşkuyla..
    7. İsrail güçleri Batı Şeria'da 8..
    8. "Kütahya Belediyesi muhtarlarla..
    9. Rehabilitasyon merkezinde oda arkadaşı..
    10. Yeşil sahada şenlik havasında final
    11. Uyuşturucu operasyonunda 7 kişi..
    12. Eski eşi çocuklarının gözleri önünde..
    13. Kayserispor, Furkan Polat'ı transfer..
    14. Minibüsten düşen kadından 16 gün sonra..
    15. Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine..
    16. Kapısı açık bırakılan minibüsten düşen..
    17. MHP’den Davutoğlu’na sert cevap!..
    18. Jandarma sürücüleri havadan denetliyor
    19. İstanbul, Fatih'te uyuşturucu operasyonu
    20. Aşırı sıcakta bekleyen gurbetçilere su..
    21. Suudi Arabistan, Husilere ait bir..
    22. Durgut ve Batur ailelerinin mutlu günü
    23. Caleb Ekuban attıkça İngilizler..
    24. Burhaniye’de sünnet şöleni
    25. Amerika'da sahibinden 'az kullanılmış'..
    26. Hırsızlıktan yakalanan kadın: "Sibel..
    27. Kazadan kıl payı kurtuldu
    28. Kayseri'de ağacı kesmek isterken..
    29. Galatasaray'da beklenen ikili sahneye..
    30. Ekmeğini köpekle birlikte yiyen veli
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek