Antalya hava durumu son dakika | Meteoroloji’den Antalya için kiritk hava durumu uyarısı!

Antalya’da dün yaşanan şiddetli fırtına sonrasında 2 kişi hayatını kaybederken 15 kişi ise yaralandı. Bugün Antalya’nın Konyaaltı ilçesinden korkutan bir son dakika haberi daha geldi. Meteoroloji Antalya için son dakika hava durumu uyarısında bulundu. Peki Antalya'da hava durumu nasıl? İşte detayları...

Meteorolojiden şiddetli kar ve fırtına uyarısı!

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Balıkçı Barınağı açıklarında sabah saatlerinde dev bir hortumoluştu. Kıyıdan yaklaşık 1 kilometre açıkta oluştuğu görülen hortum kısa sürede büyüyüp, ilerlemeye devam etti. Deniz yüzeyinde suları savurarak yoluna devam eden hortumu barınaktaki balıkçılar cep telefonlarıyla görüntüledi.

Denizden gökyüzüne kadar uzanan devasa hortum görüntülerde anbean yer aldı. Hızla ilerleyen hortumun daha sonra gözden kaybolduğu görüntülere yansıdı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Antalya'nın doğu ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Bugün saat 06.00 sıralarında başlayan yağışın, 27 Ocak Pazar günü saat 06.00'ya kadar devam edeceği kaydedildi.

Antalya Valisi açıklama yaptı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Şiddetli yağış ve fırtınadan dolayı Antalya Havalimanı'nda apronlarda yolcu transferi sağlayan otobüslerden biri devrildi. Buradaki olumsuz hava şartlarından dolayı 10 yaralı var." dedi.

Vali Karaloğlu, kentte şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğunu söyledi. Antalya Havalimanı'nda hasar oluştuğunu aktaran Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Aprondaki uçaklara yolcu taşımakta kullanılan merdivenlerden biri ve bir otobüs devrildi. Polis helikopterlerinden birinde ve bir uçakta hasar var.

Buradaki olumsuz hava şartlarından dolayı 10 yaralı var. Vatandaşlardan ricam, meteorolojik uyarıları dikkate alsınlar. Bu uyarılar ölçüsünde dışarıya çıksınlar. Uyarılar dışında dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıyoruz."