Antalya hava durumu Antalya’da hava nasıl olacak yağış var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya hava durumu bilgileri. Genellikle sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trakya, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca, Antalya'da bugün parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Antalya hava durumu açıklandı. Meteorolojinin yaptığı son incelemelere göre, Antalya'da bugün ortalama 16°C'lik sıcaklık bekleniyor.

Antalya saatlik hava durumu ise şu şekilde;

12.00 - 15.00 saatleri arası: 13°C

15.00 - 18.00 saatleri arası: 13°C

18.00 - 21.00 saatleri arası: 13°C

21.00 - 24.00 saatleri arası: 13°C