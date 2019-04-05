Antalya Grand Prix 2019 başladı

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından Antalya’da bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Grand Prix 2019 müsabakaları 76 ülkeden 188’i kadın, 297’si erkek olmak üzere toplam 485 judokanın katılımıyla başladı.

İlk gün sonunda sporculara madalyalarını Gençlik Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altınsoy, Antalya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, eski judo federasyon başkanı Fatih Uysal ve Organizasyon Direktörü Mehmet Yılmaz verdi. Akşam seansında yapılan final karşılaşmaları öncesi Judo federasyonu başkanı Sezer Huysuz eski milli sporculardan Nazlıcan Özerler ve Gülşah Kocatürk’e plaket verdi.

Turnuvanın ilk günü sabah seansında kadınlarda 48, 52, 57, erkeklerde ise 60 ve 66 kiloda sporcular tatamiye çıktı. 48 Gülkader Şentürk, Nazlıcan Kılıç, Melisa Çakmaklı, Tuğçe Beder, 52 kiloda Dilara Lokmanhekim, Damla Çalışkan, 57 kiloda ise Meltem Dindar ve Şeyma Özerler 2. turda elenerek turnuvaya veda ettiler.

Erkekler 60 kiloda Ahmet Şahin Kaba, Samet Kumtaş, Bekir Özlü, 66 kiloda ise Abdullah Berkin Özcan, Berat Kılıç, Sinan Sandal ve Eren Aksu’da turnuvanın ilk gününde elenen isimler arasında yerlerini aldı.

Miraç Akkuş bronz madalya kazandı

60 kiloda mücadele eden Miraç Akkuş ilk turu bay geçti. 2. turda Jameika’lı D.Waldenburg’u (ippon), 3.’ücü turda Rus A.Oguzov’u (ippon), 4.’üncü turda ise Ukrayna’lı A.Lesıuk’u (ippon)la yenerek yarı finale çıktı. Bu turda Akkuş Özbekistan’lı Kemran Nurillaev’e normal süresi 1-1 biten karşılaşmada altın skorda yenilerek (ippon)la yenilerek bronz madalya için tatamiye çıktı. Brezilya’lı Felipe Kıtadaı ile karşılaşan Miraç Akkuş 12 saniyede rakibini (ippon) tuş yaparak bronz madalyanın sahibi oldu. Bu sonuçla ilk gün Türkiye’ye ilk madalyasını kazandıran sporcu oldu.

İlk gün madalya kazanarak kürsüye çıkan sporcular:

Kadınlar

48 kiloda 1. Distria Krasnıqı (Kosova), 2. Otgontseteg Galbadrakh (Kazakistan) 3. Milica Nıkolıc (Sırbıstan), 3. Yujeong Kang (Kore)

52 kiloda 1. Anreea Chıtu (Romanya),2. Urantsetseg Munkhbat (Moğolistan) 3. Gultaj Mammadalıyeva (Azarbeycan), 3. Larıssa Pımenta (Brezilya)

57 kiloda 1. Julia Kowalczyk (Polonya), 2. Kaja Kajzer (Slovakya),3. Wen Zhang (Çin), 3. Mariia Skora (Ukrayna)

Erkekler

60 kiloda 1. Yeldos Smetov (Kazakistan), 2. Kemran Nurıllaev (Özbekistan), 3. Miraç Akkuş (Türkiye), 3. Ashley Mckenzıe (İngiltere)

66 kiloda 1. Denis Vıeru (Moldova),2. Mikhail Pullıaev (Rus), 3. Martin Alberto (İspanya), 3. Bagrati Nınıashvılı (Gürcistan)

2019 Antalya Judo Grand Prix’e ikinci Kadınlarda 63, 70, Erkeklerde ise 73 ve 81 kilolarda sporcular maça çıkacaklar.