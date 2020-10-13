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Aktüel Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Nefesli Serenatlar" konseri
Aktüel

Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Nefesli Serenatlar" konseri

Yeniakit Publisher
2020-10-13 11:26:39 -
Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Nefesli Serenatlar" konseri

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Nefesli Serenatlar" konserini 17 Ekim'de sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde, 17 Ekim saat 20.00'de gerçekleştirilecek konserde, Klasik Dönem ve Geç Romantik Dönem'de üflemeli enstrüman toplulukları için yazılmış Mozart ve Dvorak'ın serenatları seslendirilecek.

Konserde viyolonsel sanatçısı Çağrı Fırat Yeşillik, kontrabas sanatçısı Pelin Atay, obua sanatçıları Ufuk Soygürbüz ve Sinem Gönenç, klarnet sanatçıları Ardahan Serindağ ve Nilay Canca, fagot sanatçıları Oğuzhan Güner ve Zeynep Gülin Demir, korno sanatçıları Volkan Kartal, Türker Kuş ve Duygu Soygürbüz sahne alacak.

"Nefesli Serenatlar" konserinin sahne tasarımını ise Ömer Gündüz hazırlayacak.

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