Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Keman, Klarnet ve Piyano Resitali"
ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Keman, Klarnet ve Piyano Resitali"ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.
Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 30 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Konserde Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarında öğretim elemanı ve keman sanatçısı Can Özhan ve öğretim görevlisi piyanist Ekaterine Aktı ile Antalya DOB klarnet sanatçısı Arda Serindağ sahne alacak.
Sanatçılar, konserde, S. Rachmaninav, J. Brahms, F. Kreisler, P.I. Tchaikovsky, F.V. Vecsey, P. De Sarasate ve L. Bassi'nin bazı eserlerini beğeniye sunacak.
Konser biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden alınabilecek.