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Aktüel Antalya Devlet Opera ve Balesinden "dünya şarkıları" konseri
Aktüel

Antalya Devlet Opera ve Balesinden "dünya şarkıları" konseri

Yeniakit Publisher
2020-09-28 12:05:07 -
Antalya Devlet Opera ve Balesinden "dünya şarkıları" konseri

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesince (DOB) düzenlenecek "Dünya Şarkıları" konseri, 3 Ekim'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek konserde, Ankara DOB sanatçıları soprano Feryal Türkoğlu, mezzo-soprano Ferda Yetişer ve piyanist Melahat İsmailova sahneye çıkacak.

İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Türkçe eserlerin seslendirileceği konser, 3 Ekim saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.

Konser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kurallarına uygun oturma ve sahne düzeniyle gerçekleştirilecek.

Biletler, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebilecek.

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