Antalya deprem mi oldu? Antalya son dakika deprem
Antalya'da bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar depremin şiddetini, can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığını merak ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD Antalya'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin Akdeniz'in Antalya açıklarında saat 11.02'de kaydedildiği belirtildi. Depremin büyüklüğünün 4,1 olduğu kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 31,89 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Antalya'nın Kaş ilçesine 3,85 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 4,3 olduğunu duyurdu.