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Siyaset Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yarın görevine dönüyor
Siyaset

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yarın görevine dönüyor

Koronavirüse yakalanmasının ardından hastaneye kaldırılan ve 108 günlük tedavisinin ardından taburcu olarak evine dönen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yarın görevine dönüyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 23:36:00 - 2020-12-07 23:43:14
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yarın görevine dönüyor

Koronavirüs tedavisinin ardından akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gün yoğun bakımda kalan ve 108 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kendisini tedavi eden doktorlara teşekkür etti. Böcek, konuşmasında, ''Taburcu olduk ve yarın da Allah'ın izniyle işimizin başında olacağız'' diyerek iyi hissettiğini belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos’ta koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül’de alındığı yoğun bakımda 64 gün kalan Başkan Böcek, 9 Kasım’da normal servise çıkarıldı. Başkan Böcek, 108 günün sonunda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nden taburcu oldu.

Hakkınızı nasıl öderim bilmiyorum

Evinde dinlenen Başkan Böcek, kendisini tedavi eden doktorlarla cep telefonu üzerinden görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Başkan Muhittin Böcek, ekibin başındaki isim olan AÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan ile Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özbudak ile görüştü.

 

"Başkanım nasılsınız?" diyerek Böcek’e önce hatır soran Prof. Dr. Murat Turhan, AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın da selamını iletti. Başkan Muhittin Böcek ise Rektör Prof. Dr. Özkan’a kendisinin de selamının iletilmesini isteyerek, "Hakkınızı nasıl öderim bilmiyorum vallahi" dedikten sonra Turhan, "Siz ödediniz. Biz şimdi sizi böyle gördük ya, ne mutlu bize" diyerek karşılık verdi.

'Devlet büyüklerimize de teşekkür ediyorum'

Prof. Dr. Turhan’a tekrar teşekkür eden Başkan Böcek, "Rektörümüzün ve sizin şahsınızda tüm üniversitemizin kahraman doktorları, çalışanları, hemşirelerimiz, yardımcı arkadaşlarım, emeği geçen herkese, belki isimlerini sayamadığım Murat hocam olsun, Cengiz hocam olsun hepsi, Ömer Özbudak hocam olsun isimlerini belki eksik sayarsam onlar da haklarını helal etsinler. Gerçekten de beni duaları ve destekleri ile Akdeniz Üniversitesi’nden taburcu eden herkese çok teşekkür ediyorum. Tabi devlet büyüklerimize de teşekkür ediyorum. Gerçekten hep gurur duyduğum Akdeniz Üniversitemiz bizi yolda bırakmadı" dedi.

Başkan Böcek yarın görevine başlıyor

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özbudak ile de görüşen Başkan Muhittin Böcek, Özbudak’ın "Başkanım sizi iyi gördüm. Eve çıkmak çok yaramış size. Çok iyi gördüm sizi. Maşallah" şeklindeki sözlerine, "Taburcu olduk ve yarın da Allah’ın izniyle işimizin başında olacağız. Sizleri çok seviyorum" dedi.

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