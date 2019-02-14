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Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Böcek:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti’nin Antalya ve ilçelerindeki belediye başkan adayları, Antalya’da bir araya geldi.

14 Şubat 2019 Perşembe 14:21
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Böcek:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti’nin Antalya ve ilçelerindeki belediye başkan adayları, Antalya’da bir araya geldi. Toplantıda konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, “Biz bugüne kadar kimseyi ötekileştirmedik. 25 yıllık siyasi hayatımda,bugüne kadar kimseyle kurum kuruluşlarla kavga etmeden 19 ilçede en yüksek oyla seçilerek bugünlere gelmiştik. Biz zaten ittifakla bugünlere geldik. Planlı, kurallı, kimlikli kent için geliyoruz” dedi.


Yerel seçimlerde Millet İttifakı kuran Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti’nin Antalya ve 19 ilçesindeki belediye başkan adayları, seçim sürecini değerlendirmek üzere Antalya’da bir otelde bir araya geldiler. Programa, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek’in yanı sıra, CHP Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Aydın Özer, Cavit Arı, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın, CHP ve İYİ Parti’nin ilçelerdeki belediye başkan adayları ile ilçe teşkilat başkanları katıldı.



Böcek: “Biz zaten ittifakla bugünlere geldik”


Saha çalışmalarına tam kadro olarak 14 Şubat Sevgililer gününde başladıklarına dikkati çeken Muhittin Böcek, “Bugün bir aşkla sevgiyle başladık. Sevgililer gününüz de kutlu olsun, Antalya’mız da mutlu olsun. Bir tarafımda CHP bir tarafımda İYİ Parti, Allah bu birlikteliği bozmasın” diyerek sözlerine başladı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e aday gösterildiğinden dolayı teşekkür ederek sözlerine devam eden Böcek, Antalya’nın 19 ilçesindeki adaylara da başarılar dilediğini söyledi.


Sadece CHP, İYİ Parti değil, Antalya’da yaşayan herkesle ittifakımız vardır” diyen Böcek, “Biz bugüne kadar kimseyi ötekileştirmedik. 25 yıllık siyasi hayatımda,bugüne kadar kimseyle kurum kuruluşlarla kavga etmeden 19 ilçede en yüksek oyla seçilerek bugünlere gelmiştik. Biz zaten ittifakla bugünlere geldik, bundan sonra da hep birlikte Antalya sevdamızı bütün vatandaşlarımız görecektir” ifadelerini kullandı.



“Planlı, kurallı, kimlikli kent için geliyoruz”


19 belediye başkan adayıyla kol kola Antalya’ya hizmet edeceklerini belirten Böcek, “Planlı, kurallı kimlikli kent için geliyoruz. Gazipaşa’dan Kaş’a kadar bütün vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Biz her şeye rağmen bir x belediyeyle ilgili vatandaşları da ötekileştirmeden işimize bakacağız” dedi.



Kumbul: “Yarından itibaren daha uyumlu, daha yoğun olacağız”


CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul da, referandumla başlayan ve genel seçimlerde devam eden Millet İttifakı birlikteliğinin, Antalya’da 19 ilçede de devam ettiğine işaret etti. Yerel seçimlerde bir çok ili kazanacaklarını söyleyen Kumbul, Önümüzdeki genel seçimlerde Millet İttifakı yapacağımıza ve ülkede hak, hukuk adaleti, demokrasiyi ve parlamenter sistemi tekrar tesis edeceğimizi biliyoruz. Uzun zamandır arkadaşlarımız sahalarda çalışıyor. Yarından itibaren daha uyumlu daha yoğun bir şekilde, CHP ve İYİ Parti teşkilatlarını sahada çalışırken göreceksiniz. 31 Mart akşamı sandıklarımız tamamen açılıp, sandık sonuçlarımız seçim kurulunda sistemlere girilip Millet İttifakı’nın zaferiyle taçlanana kadar, hep beraber sandıklarımıza sahip çıkacağız” diye konuştu.



Aydın: “Bu birliktelik 31 Mart akşamında da olacak”


İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın da referandum süreciyle başlayan ittifak birlikteliğin bugün devam ettiğini, Antalya’da da sahaya yansıdığını dile getirdi.Aydın, bu birlikteliğin 31 Mart akşamında da süreceğini söyledi.


Konuşmaların ardından toplantının devamı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:21
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