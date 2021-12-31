Antalya’da olumsuz hava koşulları hayatı felç etti. Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, Kepez'de bir binanın çatısının uçması sonucu 4 otomobilde hasar oluştu, Konyaaltı ilçesi Hurma-Çakırlar ile Kumluca'daki Olimpos yolu ulaşıma kapandı, Kemer'de rüzgarın saatteki hızı 173 kilometreye ulaştı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Antalya merkezde metrekareye 128,5, Kemer Ovacık'ta 219,8, Korkuteli'nde 197, Döşemealtı'nda 176, Kepez'de 145,6 kilogram yağış düştü.

Yağışla birlikte etkili olan rüzgarın saatteki hızı Kemer Sığlık Feneri'nde 175, Finike Balıkçı Barınağında 126, Antalya'da 115, Akdeniz Üniversitesi'nde 132, Konyaaltı'nda 107 kilometreye ulaştı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada ise Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünce, yağışların gece boyunca süreceği ve yarın öğle saatlerinde etkisinin azalacağının belirtildiği ifade edildi.

Açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezine 3 otel, 4 okul, 14 iş yeri ve 29 evde su baskını, 4 kara yoluna kaya düşmesi, 2 araçta mahsur kalma ihbarı geldiği kaydedildi.

Antalya bugün okullar tatil mi? Antalya okullar tatil mi 31 Aralık?

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından, “Kıymetli Antalyalılar, ilçelerimizde beklenen aşırı yağış ve fırtına nedeniyle 30 Aralık Perşembe günü 1 gün süreyle, Finike, Kemer ve Kumluca ilçelerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır” paylaşımında bulundu.

Antalya’da 31 Aralık Cuma günü de sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Ancak şimdiye kadar okulların 31 Aralık Cuma günü tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin bir açıklama gelmedi. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.