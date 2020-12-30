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Spor Antalya Bisiklet Turu, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi
Spor

Antalya Bisiklet Turu, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-30 15:38:30 -
Antalya Bisiklet Turu, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi

ANTALYA (AA) - Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2021 takviminde yer alan Antalya Bisiklet Turu (Tour of Antalya) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Organizasyon komitesinin açıklamasına göre, 11-14 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Antalya Bisiklet Turu ile 14 Şubat'taki amatör yol bisiklet yarışı Gran Fondo Antalya, Kovid-19 salgınının sürmesi nedeniyle yapılmayacak.

Alınan kararda, takım yöneticisi, antrenör, sporcu, katılımcı, medya mensubu, görevli ve gönüllülerin sağlığının korunması etkili oldu.

"Tour of Antalya" 2022 yılında, 10-13 Şubat tarihlerinde organize edilmesi planlanıyor.

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