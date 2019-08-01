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Antalya Bilim Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda Turizm fakültesi, Güzel sanatlar ve mimarlık fakültesi, yabancı diller yüksekokulunda görevlendirilmek üzere öğreti üyesi ve araştırma görevlisi alımının yapılacağını açıkladı. Antalya Bilim Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Antalya Bilim Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:35
Antalya Bilim Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda Turizm fakültesi, Güzel sanatlar ve mimarlık fakültesi, yabancı diller yüksekokulunda görevlendirilmek üzere öğreti üyesi ve araştırma görevlisi alımının yapılacağını açıkladı. Antalya Bilim Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Antalya Bilim Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

Antalya Bilim Üniversitesine 6 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi alınacak. Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemiz 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.

İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi, Akdeniz Bulvarı No: 290 Döşemealtı/ ANTALYA adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır.

İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve formlara www.antalya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.  Üniversitemiz Birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Üniversite sınav takviminde, zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

Başkent Üniversitesi profesör, doçent doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:35
  1. Antalya Bilim Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru
  2. Antalya Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alımları
  3. Antalya Bilim Üniversitesi araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru

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