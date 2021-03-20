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Ekonomi Antalya Bilim Üniversitesi 15 Akademik Personel alacak
Ekonomi

Antalya Bilim Üniversitesi 15 Akademik Personel alacak

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğü, 15 Akademik Personel alımı için ilan açtı.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 14:34:00 -
Antalya Bilim Üniversitesi 15 Akademik Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, üniversite 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, üniversitenin birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri gereğince, belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacak.

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