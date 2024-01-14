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Gündem Antalya Barosu avukatından siyonist yahudi futbolcuya skandal destek!
Gündem

Antalya Barosu avukatından siyonist yahudi futbolcuya skandal destek!

Yeniakit Publisher
2024-01-14 23:14:00 - 2024-01-14 23:36:56
Antalya Barosu avukatından siyonist yahudi futbolcuya skandal destek!

Antalya Barosu Avukatı Mustafa Yılmaz'dan, Antalyaspor'un siyonist yahudi futbolcusu Sagiv Jehezkel'e skandal bir destek geldi.

Antalyaspor'un siyonist zihinli yahudisi Sagiv Jehezkel, kolundaki bandaja siyonist katilleri güzelleyen yazılar yazdı.

İsrail'i simgeleyen işaretlerle, üzerine "100. gün" ve "7 Ekim" yazarak katliamı destekleyen Antalyasporlu yahudi, gol sevincine ilişkin pozunda kolundaki bandajı gösterdi.

Yahudi Jehezkel'in paylaşımına tepki yağarken Antalyaspor'dan yapılan yazılı açıklamada, siyonist zihinli futbolcunun kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

Antalya Barosu Avukatı Mustafa Yılmaz da siyoniste skandal bir sosyal medya mesajıyla destek verdi. Yılmaz mesajında, “Türkiye laik bir devlettir, İslam ülkesi değildir. Filistin bizim davamız değildir, meraklı olan varsa oraya gidip cephede savaşabilir. Ülkesine yapılan saldırıda ölen vatandaşlarını anmak suç değildir.” ifadelerini kullandı.
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Gelen tepkilerden sonra Mustafa Yılmaz X hesabını kapattı.

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