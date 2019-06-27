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Antalya Altın Portakal Film Festivali çalışmaları başladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında bu yıl 56.

27 Haziran 2019 Perşembe 12:41
Antalya Altın Portakal Film Festivali çalışmaları başladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında bu yıl 56.’sı düzenlenecek olan Antalya Altın Portakal Film Festivali çalışmalarının startını verdi. Sinema sektörü temsilcileriyle fikir alış verişinde bulunan Başkan Böcek, “Antalya’yı adına ve anlamına yakışır dopdolu bir festival ile buluşturma gayreti içerisindeyiz” dedi.


Antalya Altın Portakal Film Festivali’ni özüne döndürme sözü veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu yıl ulusal ve uluslararası boyutta düzenlenecek olan Antalya Altın Portakal Film Festivali için titiz bir çalışma yürütüyor. Başkan Muhittin Böcek çalışmalar kapsamında sinema sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda Başkan Böcek’in danışmanları da hazır bulundu.



Sektör temsilcileri dinlendi


Antalya Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya Sanatsal Etkinlikler Komisyonu (SEK) Başkanı ve Sinema Eserleri Yapımcıları Meslek Birliği (SEYAP) Yönetim Kurulu Üyesi Yamaç Okur, SEYAP Başkan Yardımcısı Sevil Demirci, Film Yönetmenleri Derneği (Film-Yön) Başkanı Yönetmen Reis Çelik, Türk Sinema Vakfı (TÜRSAV) 2. Başkanı Yönetmen Aydın Sayman, Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) Yönetim Kurulu Üyesi Yönetmen ve Yapımcı Nazif Tunç, Sinema Oyuncuları Derneği (SODER) Başkanı Oyuncu Yusuf Sezgin, Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB) Başkanı ve Sanatsal Etkinlikler Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yönetmen Yasin Ali Türkeri katıldı.



Adına ve anlamına yakışır festival


Sektör temsilcileriyle festival ile ilgili fikir alış verişinde bulunan Başkan Böcek, “Dopdolu bir festival için kolları sıvadık. Özlenen ve beklenen Antalya Altın Portakal Film Festivalimizi adına ve anlamına yakışır bir hale getirmek için çalışıyoruz. Festivali bu yıl Antalya’mıza ve hemşerilerimize en iyi şekilde sunmanın gayreti içerisindeyiz. Sinema sektörü temsilcileriyle bu yılki festivali tüm detaylarıyla konuştuk. Fikirlerini aldık. Ulusal ve uluslararası yarışmalarıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali özüne dönüyor” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 12:41
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