Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice otoyollarının yapım ihaleleri eylüle ertelendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün söz konusu ihalelerin ertelenmesine ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilmesi ve 16 Haziran'da yapılması planlanan Antalya-Alanya Otoyolu işine ait ihalenin yeni tarihi 15 Eylül 2023 saat 10.30 olarak belirlendi.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu işine ait ihalede de daha önce 15 Haziran olarak ilan edilen tarih, 14 Eylül 2023 saat 10.30 olarak revize edildi.