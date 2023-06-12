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Ekonomi Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice otoyollarının yapım ihaleleri eylüle ertelendi
Ekonomi

Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice otoyollarının yapım ihaleleri eylüle ertelendi

Yeniakit Publisher
2023-06-12 08:45:00 -
Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice otoyollarının yapım ihaleleri eylüle ertelendi

Antalya-Alanya ile Ankara-Kırıkkale-Delice otoyollarının yapımına ilişkin ihalelerin eylül ayına ertelenmesi kararlaştırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün söz konusu ihalelerin ertelenmesine ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilmesi ve 16 Haziran'da yapılması planlanan Antalya-Alanya Otoyolu işine ait ihalenin yeni tarihi 15 Eylül 2023 saat 10.30 olarak belirlendi.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu işine ait ihalede de daha önce 15 Haziran olarak ilan edilen tarih, 14 Eylül 2023 saat 10.30 olarak revize edildi.

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