Antalya Akvaryum Kovid-19 tedbirleriyle ziyaretçi ağırlıyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Antalya Akvaryum ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Antalya Akvaryum, barındırdığı deniz canlılarıyla kente gelenlerin ilgi gösterdiği yerler arasında bulunuyor.

Türkiye'nin en uzun tünel akvaryumlarından birini bünyesinde barındıran işletmede yer alan Kar Dünyası, Wildpark ve bal mumu heykel müzesiyle ziyaretçilerin farklı bir deneyim sunuyor.

İşletmede Kovid-19 tedbirleri de üst seviyede tutuluyor. Ziyaretçiler tedbirlere uymaları konusunda uyarılıyor.

Düzenli ilaçlama çalışmalarının yapıldığı tesiste, ziyaretçilerin gün boyu yoğun olarak temas ettiği alanlar ile akvaryum camları özel sıvılarla dezenfekte ediliyor.

Antalya Akvaryum Genel Müdürü İsmail Arık, salgın sürecinde ziyaretçi sayısının düşeceğini ön gördüklerini, buna uygun şekilde tedbirleri almaya çalıştıklarını söyledi.

Salgın dönemindeki beklentilerinin üstünde bir rakamla sezonu geride bırakacaklarını anlatan Arık, şunları kaydetti:

"Salgın nedeniyle gerekli tüm önlemleri aldık. Misafirlerimize bu konuda güven verdik. Zaman zaman sosyal sorumluluk projeleri ve kampanyalar yapıyoruz. Bu yıl 21-29 Kasım döneminde tüm öğretmenlerimizi ücretsiz, yakınlarını da indirimli olarak misafir edeceğiz. Ayrıca aralıkta tüm sağlık çalışanlarımızı da işletmemizde ücretsiz şekilde ağırlamaya hazırlanıyoruz. Her iki kampanyamız da Türkiye çapından gelen tüm misafirlerimiz için geçerli olacak."