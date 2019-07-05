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Antalya AKEV Üniversitesi öğretim üyesi alacak | Başvurular nasıl yapılacak?

Antalya AKEV Üniversitesi, yayınladığı ilan ile öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Dr öğretim üyesi alımı yapacak olan Antalya AKEV Üniversitesi, toplam 10 akademik personele istihdam sağlayacak. Peki, Antalya AKEV Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılacak? Başvurular ne zaman bitecek? İşte, Antalya AKEV Üniversitesi'nin öğretim üyesi ilanı ile ilgili merak edilenler.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:49
Antalya AKEV Üniversitesi öğretim üyesi alacak | Başvurular nasıl yapılacak?

Antalya AKEV Üniversitesi, yayınladığı ilan ile öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Dr öğretim üyesi alımı yapacak olan Antalya AKEV Üniversitesi, toplam 10 akademik personele istihdam sağlayacak. Peki, Antalya AKEV Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılacak? Başvurular ne zaman bitecek? İşte, Antalya AKEV Üniversitesi'nin öğretim üyesi ilanı ile ilgili merak edilenler.

Antalya AKEV Üniversitesi'nin akademik personel ilanı ile ilgili yapmış olduğu açıklamada,"Öğretim Üyesi (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) olarak personel alım ilanı; Üniversitemizin aşağıda belirtilen yüksekokul ve bölümlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca devamlı statüye göre öğretim üyesi alınacaktır.

1- Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, noterden tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 6 takım dosya ile Rektörlüğe,

2- Doçentlik kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, noterden tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya ile Rektörlüğe,

3- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin; özgeçmiş, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Müracaatlar işbu ilanın yayımından itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.akev.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

 

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:49
  1. Antalya AKEV Üniversitesi öğretim üyesi alacak
  2. Antalya AKEV Üniversitesi öğretim üyesi başvurular nasıl yapılacak?

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