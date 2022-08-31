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Aktüel Antalya açıklarında 4.1 şiddetinde deprem!
Aktüel

Antalya açıklarında 4.1 şiddetinde deprem!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem kayda geçti.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 00:50:00 -
Antalya açıklarında 4.1 şiddetinde deprem!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi. Gazipaşa ilçesinin 23 kilometre açığında saat 23.42 sıralarında 5.41 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem ilçe merkezinde hafif şekilde hissedildi.

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