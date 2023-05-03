Antalya, 10 helikopter 4 uçakla orman yangınlarına hazır

Dikici, Döşemealtı ilçesindeki Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, mayıs itibarıyla havaların hızla ısınmaya başladığını ve orman yangınlarıyla ilgili hazırlıkları tamamladıklarını ifade etti.

Bütün işçi ve memurlara bu alanda eğitimler verildiğini belirten Dikici, "Orman Genel Müdürlüğümüz bize 12 arazöz daha verdi, 190 yangın söndürme aracımız var, yaklaşık 108 noktada yangın hazırlıklarımızı tamamladık ve ilaveten 8 orman havuzu daha ekledik. Bu sene Orman Genel Müdürlüğü envanterine uçak almaya başladı, Antalya'da 9 helikopter, 1 yönetim helikopterimiz ve 4 uçağımız olacak. Her işletmemize takviye ekip alacağız ve yangın mevsiminde daha hızlı ve daha seri olmayı planlıyoruz" diye konuştu. Dikici, orman köylüleri ve gönüllülere de yıl boyu eğitimler verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve diğer ilçelere de yayılan organ yangınında 60 bin hektar alanın yandığını anımsatan Dikici, şunları söyledi:

"Bu tür acıları yaşamamak için el birliğiyle çalışacağız, ormanlar milletindir, bunu sadece orman teşkilatına bırakmayacağız. Tekrar can kayıpları olmasın, evlerimiz, ormanlarımız yanmasın. Manavgat yangını 500 atom bombası etkisinde olduğu söyleniyor. Yangınlar iklim değişikliği başta olmak üzere havanın kirlenmesinden tutun da aklınıza gelebilecek binlerce olumsuzluğa sebep oluyor. Bunlara meydan vermemek için vatandaşların dikkatli olmasını istiyoruz."

Vatandaşlara ormanlık alanların yanında ateş yakmamaları konusunda çağrıda bulunan Dikici, tarla temizliğinin ateş yakarak yapılmaması gerektiğini vurguladı. Ormana 4 kilometre mesafede ateş yakmanın yasak olduğuna işaret eden Dikici, "Bir insan kasıtlı orman yaktıysa ve ölüme sebebiyet verdiyse müebbet hapse varan cezalar veriliyor. Bu cezalara rağmen insan eliyle çıkarılan yangınları azaltamıyoruz" dedi.

Öte yandan Dikici, olası bir yangında orman personelinin sağlık durumunun takip edilebilmesine ilişkin bir sistem geliştirildiğini ve buna göre, personelin nabız, solunum ve her türlü sağlık verilerinin anlık olarak takip edilebileceği yazılım üzerinde çalışmalar yapıldığını kaydetti.

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