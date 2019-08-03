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Antakya Medeniyetler Korosundan 14 farklı dilde konser

Antakya Medeniyetler Korosu Samsun’da 14 farklı dilde konser verdi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:16
Antakya Medeniyetler Korosundan 14 farklı dilde konser

Antakya Medeniyetler Korosu Samsun’da 14 farklı dilde konser verdi.


Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan Samsun Avrupa Birliği(AB) Bilgi Merkezinin düzenlediği organizasyonla Antakya Medeniyetler Korosu Samsun’da sahneye çıktı. Antakya’da yaşayan üç semavi dine mensup kişilerden oluşan ve ünü yurt dışına kadar taşan Antakya Medeniyetler Korosu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde müzik ziyafeti verdi.


Koro Şefliğini Yılmaz Özfırat’ın yaptığı konsere, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Avrupa Birliği Delegasyonu Selda Düzenli, Canik Kaymakamı Mahmut Halhal, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Ticaret Sanayi Odası Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.


Konserde konuşma gerçekleştiren Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Bu muhteşem geceyi bize yaşatan herkese çok teşekkür ederim. Allah insanların yüreğinden sevgiyi ve barışı eksik etmesin. Ayrıca Samsunlu vatandaşlara buraya gelerek değer kattıkları için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.


14 farklı dilde müzik yaparak Samsunlulara unutulmaz bir akşam yaşatan Antakya Medeniyetler Korosu ayrıca Samsun’a özel yaptıkları şarkıyı da seslendirdi. Şarkı aralarında fıkra ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili hikayeler anlatan Koro Şefi Yılmaz Özfırat, insanları güldürürken bir yandan da duygulandırdı.


Konser bitiminde koro ayakta alkışlandı. Akabinde Salih Zeki Murzioğlu tarafından Koro Şefi Özfırat’a çiçek takdim edildi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:16
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