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Aktüel

Antakya Medeniyetler Korosu yeniden sahne çıkmaya hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-06-17 16:04:55 -
Antakya Medeniyetler Korosu yeniden sahne çıkmaya hazırlanıyor

HATAY (AA) - Semavi üç din ve altı farklı mezhebe mensup kişilerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Antakya Medeniyetler Korosu'ndan yapılan yazılı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına aran veren korunun sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak çalışmalara başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antakya Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı ve koro şefi Yılmaz Özfırat, 3 ay aradan sonra koro üyeleri ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Özfırat, korunun ilk konserini 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Hatay'da vereceğini kaydetti.


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