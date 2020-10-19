Antakya Belediyesinden uzaktan eğitime erişemeyen 200 öğrenciye tablet desteği

HATAY (AA) - Antakya Belediyesi, uzaktan eğitimle derslere katılma imkanı olmayan 200 öğrenciye tablet desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, öğrencilere ulaştırılmak üzere 200 tableti İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan'a teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Yılmaz, çocukların kendilerinin geleceği olduğunu belirtti.



Çocukların eğitimi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Yılmaz, tabletlerin öğrencilere ulaştırılmasında kendilerine imkanı sağlayan İl Milli Eğitim Müdürü Karahan'a teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Karahan da eğitime gösterdiği desteklerden dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.

Karahan, kendilerine teslim edilen tabletleri dezavantajlı öğrencilere ulaştıracaklarını kaydetti.



