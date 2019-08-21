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Antakya Atatürk Stadı’nda çimler seriliyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından maç oynanmasına onay verilmeyen Antakya Atatürk Stadı’nda çimler yenileniyor.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:28
Antakya Atatürk Stadı’nda çimler seriliyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından maç oynanmasına onay verilmeyen Antakya Atatürk Stadı’nda çimler yenileniyor.


TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor’un maçlarını oynadığı Antakya Atatürk Stadyumu’nda saha zeminine TFF tarafından maç oynanmaya uygun olmadığı için onay verilmedi. Bu nedenle zeminde yapılan iyileştirme çalışmalarının ardından Ankara bölgesinden temin edilen ve iklime uyum sağlayacak çimler Hatay’a getirildi. Saha zemininde süren çim serme çalışmalarının hafta sonuna kadar tamamlanacağı öğrenildi.


Hatayspor ligin ilk haftasında evinde oynaması gereken Altınordu maçını Bolu’da oynamıştı.


Hatay Arena Stadı’nın tamamlanmaması nedeniyle 2019-2020 futbol sezonunda maçlarını Antakya Atatürk Stadyumu’nda oynamaya devam edecek olan Hatayspor’da, deplasman tribünü de yenilendi. Üstü açık olan ve yağmurlu havalarda deplasman taraftarına sorun yaşatan tribünün çatısı tamamen kapatıldı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:28
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