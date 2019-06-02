Anneye günde 80 lira devlet desteği!

İşbaşı eğitim programlarına katılan ve 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara, günde 80 lira harçlık ve aylık 400 lira bakım parası veriliyor..

Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor. 'İşte Anne Projesi' ile 15 yaşına kadar çocuğu olan ve çalışmayan kadınlar, İŞKUR'un işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde günlük 80 lira, aylık da 2 bin 80 lira (26 gün üzerinden) devlet desteği alıyor.

Programlar en az 3, en çok 9 ay sürüyor. Günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor.

6 ayda 14 bin 880 lira

Eğer anne çocuğu 2-5 yaş arasındaysa ve sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılmışsa, aylık 400 lira bakım parası ödeniyor. İşbaşı eğitim programı bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay olarak uygulanıyor. Yani anne, 6 ay boyunca aylık 2 bin 80 lira cep harçlığı ve 400 lira kreş desteği ile toplam 14 bin 880 lira alabiliyor. Bu süre içerisinde annelerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ve Genel Sağlık Sigortası prim giderleri de karşılanıyor. (Takvim)