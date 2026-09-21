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Yerel Annesiyle birlikte kaza geçirmişti: 3 aylık bebekten kötü haber geldi!
Yerel

Annesiyle birlikte kaza geçirmişti: 3 aylık bebekten kötü haber geldi!

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Annesiyle birlikte kaza geçirmişti: 3 aylık bebekten kötü haber geldi!

Bartın'ın Amasra ilçesinde 16 Eylül'de otomobilin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren müzik öğretmeni Cansu Kocakurt'un kazada yaralanan bebeği hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarparak devrildiği kazada yaralanan 3 aylık Umay Melek Kocakurt, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

16 Eylül'de H.Ç.K. (73) idaresindeki 78 BL 951 plakalı otomobil, Amasra Tüneli çıkışında yol kenarındaki istinat duvarına çarpmış, devrilen aracın sürücüsü ve otomobildeki gelini Cansu Kocakurt (35) ile 3 aylık bebeği Umay Melek Kocakurt yaralanmıştı.

Sağlık görevlilerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cansu Kocakurt müdahaleye rağmen kurtarılamamış, yaralı bebek Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesindeki Abdullah Güpgüpoğlu Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak görev yapan Kocakurt'un cenazesi, memleketi Karabük'te toprağa verilmişti.

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