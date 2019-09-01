Annesinin terör örgütünden kurtardığı gence ev hapsi cezası Günlerce HDP il başkanlığı binasında bekleyerek oğlunu terör örgütünün elinden kurtaran Diyarbakırlı Hacire Akar’ın oğlu Mehmet Akar, güvenlik güçlerince yakalanıp sevk edildiği adli makamlarca ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Günlerce HDP il başkanlığı binasında bekleyerek oğlunu terör örgütünün elinden kurtaran Diyarbakırlı Hacire Akar’ın oğlu Mehmet Akar, güvenlik güçlerince yakalanıp sevk edildiği adli makamlarca ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır’da terör örgütü tarafından dağa kaçırılmaya çalışılan Mehmet Akar’ın annesi Hacire Akar, günlerce HDP il başkanlığı binasında bekleyerek oğlunun getirilmesini istedi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin titiz çalışması sonucu Mehmet Akar’a ulaşıldı. Mehmet Akar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık ifadesinin ardından zanlı Akar, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, Akar hakkında "elektronik kelepçe takmak suretiyle konutu terk etmeme ve yurt dışı çıkış yasağı" ile adli kontrol şartı uygulanmasını kararlaştırdı. Mehmet Akar adliyeden çıkarak kapıda bekleyen aile fertleriyle birlikte evine geçti.

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