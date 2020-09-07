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Aktüel Annesinin parasını gasbettiği iddia edilen sanığa 40 yıl hapis istemi
Aktüel

Annesinin parasını gasbettiği iddia edilen sanığa 40 yıl hapis istemi

Yeniakit Publisher
2020-09-07 16:17:11 -
Annesinin parasını gasbettiği iddia edilen sanığa 40 yıl hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'da annesinden uyuşturucu almak için parasını gasp ettiği öne sürülen gence, 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sarıçam Mahallesi'nde oturan 68 yaşındaki N.K, 3 Ağustos’ta polis merkezine giderek oğulları A.K. ve Ş.K'nin uyuşturucu alabilmek için evdeki çok sayıda eşyayı çalıp sattığını, son olarak da kendisini darbedip cebindeki 300 lirayı gasbettiklerini iddia ederek, kendilerinden şikayetçi oldu.

Anne N.K'nin şikayeti üzerine yapılan soruşturma kapsamında cumhuriyet savcısı, olaydan sonra tutuklanan A.K. hakkında "Nitelikli hırsızlık ve nitelikli yağma" suçlarında iddianame hazırladı.

Ş.K. ile ilgili de takipsizlik kararı verilirken, A.K. hakkında hazırlanan iddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede savcı, A.K'nın "Nitelikli hırsızlıktan" 10 yıl, "Nitelikli gasp" suçundan da 15'er yıldan 2 kez olmak üzere 40 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Anne N.K. polis merkezinde verdiği ifadesinde, oğullarının uyuşturucu parası alabilmek için kendisini öldürmesinden korktuğunu belirterek, oğlunun tutuklu kalmasını talep etti.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık A.K, evdeki eşyaları sattığını kabul ederken, gasp suçlamasını ise kabul etmedi.

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