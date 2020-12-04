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Yerel Annesinin "Buraya hiç gelmez" dediği hırsız bakın nereden çıktı
Yerel

Annesinin "Buraya hiç gelmez" dediği hırsız bakın nereden çıktı

Çeşitli şehirlerdeki 14 ayrı hırsızlık olayına karışan şahıs, JASAT ekiplerine “Buraya hiç gelmez, evde yok” dediği annesinin evindeki divanın altından çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 16:13:00 -
Annesinin "Buraya hiç gelmez" dediği hırsız bakın nereden çıktı

Denizli’nin Çameli ilçesi, Cumaalan Mahallesi'nde bulunan GSM operatörlerine ait baz istasyonlarında hırsızlık olayı meydana geldi. Durumun fark edilmesi üzerine jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Çevredeki 28 farklı mobese ve güvenlik kameralarına ait 58 saatlik görüntüleri inceleyen JASAT timleri şahsı tespit etti. Çevre iller ile koordine kuran JASAT timleri benzer hırsızlıkların Antalya, Burdur ve Muğla’da da yaşandığını öğrendi.

Kimliği tespit edilen Hasan G. (34), JASAT timleri tarafından teknik ve fiziki takibe alındı. JASAT timlerinin kendisini takip ettiğinden habersiz olan Hasan G. yine bir hırsızlık olayına karıştı. Takip sırasında Muğla’da yol kenarında yaklaşık 1,5 ton zeytin yüklü aracı çalarak, zeytinleri kendi aracına yükledi. Daha sonra boş aracı tekrar yerine bıraktı.

Fiziki ve teknik takibin ardından JASAT timleri şahsın saklandığı eve operasyon için düğmeye bastı. Hırsızlık suçundan 22 suç kaydı bulunan Hasan G.’nin adresine Fethiye ilçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timleri koordineli operasyon düzenledi. Kapıyı açan anne, JASAT timlerine “Oğlum buraya hiç gelmez, evde yok” dese de inandıramadı. JASAT timlerinin evde yaptığı aramada annenin evde yok dediği oğlu divanın altından çıktı. Şüpheli Hasan G., JASAT timleri tarafından gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda 2 adet tüfek, 2 adet tabanca ve hırsızlık olaylarında kullanılan maske, eldiven ve aletler ele geçirildi.

Şahsın jandarmadaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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