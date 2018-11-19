THY- Noukşot
0553 313 94 23

Annesini yaralayan koça bakın ne yaptı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, bir koç yem vermek isteyen sahibi Fadime Toker'i boynuzlayarak yaraladı. Bu duruma sinirlenen Toker'in oğlu, koçu kesme kararı aldı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 00:03
Annesini yaralayan koça bakın ne yaptı

Konya'nın Ereğli ilçesinde Fadime Toker (64), yem vermek istediği koçun boynuzlaması sonucu yüzünden ve başından yaralanıp hastanelik oldu. Oğlu Salim Toker de, annesini hastanelik eden koçu kesip, fotoğraflarını sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında yayınladı.

Kesti, paylaştı

Olay, bugün Türkmen Mahallesi'nde meydana geldi. Fadime Toker, küçükbaş hayvanlarına yem vermek istediği sırada koçlardan biri boynuzladı. Yüzünden ve başından yaralanan Toker, kanlar içinde kaldı. Annesinin yaralandığını fark eden Salim Toker, sağlık ekibine haber verdi. Burnunda kırıklar oluşan Toker, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu duruma sinirlenen Salim Toker de, annesini yaralayan koçu kesip, fotoğraflarını da sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında yayınladı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 00:03
  1. Konya
  2. koç
  3. Ereğli

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BBP lideri Destici, 'Bu büyük bir kandırmacadır' dedi ve ekledi: Görüldüğü yerde mutlaka yok edilmeli
    1. BBP lideri Destici, 'Bu büyük bir..
    2. Zonguldak'ta feci kaza! Yaralılar var
    3. Annesini yaralayan koça bakın ne yaptı
    4. Ceviz kabuğunun faydaları nelerdir?
    5. Şarampole devrilen otomobilde yanarak..
    6. Çocuklarda kalp hastalıklarının..
    7. Demir eksikliği bu belirtiler ile..
    8. Bebeklerde diş bakımı nasıl olmalı?
    9. Balgam sökmeye yarayan doğal çözümler
    10. Mide bulantısına iyi gelen yiyecekler
    11. 3 tabancayla yakalandı, adli kontrolle..
    12. Netanyahu'dan erken seçim açıklaması
    13. Manisa'da trafik kazası: 1 kişi..
    14. İki bakan İstiklal Caddesi'nde!
    15. Ekim ayında ihracat rekoru! 'Emin..
    16. Polonya'dan kritik açıklama!..
    17. AK Partili Lütfi Elvan: Dünya çapında..
    18. Singapur'dan 'ticaret savaşı'..
    19. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:..
    20. Rusya'dan Türk Akımı açıklaması!
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    Yeni Merkel'den gurbetçilere şok haber! Bir dönem sona eriyor
    Yeni Merkel'den gurbetçilere şok haber! Bir dönem sona eriyor
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    Oy birliğiyle kabul edildi! Kilogramın tanımı değişti
    Oy birliğiyle kabul edildi! Kilogramın tanımı değişti
    ABD'den itiraf gibi açıklama! 'Savaş çıksa yeniliriz'
    ABD'den itiraf gibi açıklama! 'Savaş çıksa yeniliriz'

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı, 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı, 2 bin 500 TL cezası var
    Türk doktordan tıp dünyasını sallayan buluş! Milyonlarca hastaya umut ışığı olacak
    Türk doktordan tıp dünyasını sallayan buluş! Milyonlarca hastaya umut ışığı olacak