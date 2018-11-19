Annesini yaralayan koça bakın ne yaptı

Konya'nın Ereğli ilçesinde Fadime Toker (64), yem vermek istediği koçun boynuzlaması sonucu yüzünden ve başından yaralanıp hastanelik oldu. Oğlu Salim Toker de, annesini hastanelik eden koçu kesip, fotoğraflarını sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında yayınladı.

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Olay, bugün Türkmen Mahallesi'nde meydana geldi. Fadime Toker, küçükbaş hayvanlarına yem vermek istediği sırada koçlardan biri boynuzladı. Yüzünden ve başından yaralanan Toker, kanlar içinde kaldı. Annesinin yaralandığını fark eden Salim Toker, sağlık ekibine haber verdi. Burnunda kırıklar oluşan Toker, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Bu duruma sinirlenen Salim Toker de, annesini yaralayan koçu kesip, fotoğraflarını da sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında yayınladı.