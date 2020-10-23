Annesini korumak isteyen çocuk işkence edilip yangında öldürülmüş

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, yaklaşık 6 ay önce evde çıkan yangında hayatını kaybeden 9 yaşındaki çocuğun, annesini korumak isterken işkenceye uğradığı, daha sonra yangın çıkartılarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 yaşındaki Şiyar Kılıç'ın annesi Gülüzar A. ile erkek arkadaşı olduğu belirtilen Hami K, kardeşi Yasin ve annesi Emine K. hakkında hazırlanan 6 sayfalık iddianame, Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Hami K. ile Kocaali Devlet Hastanesi'ne giden Gülüzar A'nın, acil serviste görevli doktora oğlunun öldüğünü söylediği, iki gün sonra 9 yaşındaki bir çocuğun yangında cesedinin bulunması üzerine doktorun bu durumdan şüphelenerek kolluk birimlerine kadın ile yaşadığı diyaloğu anlattığı, bunun üzerine Hami K. ile Gülüzar A'nın şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alındığı bildirildi.

Şiyar'ın kardeşi Medine Kılıç'ın ifadesinde, şüpheli Hami K'nin Şiyar'a vurduğunu, Şiyar'ın bayıldığını ve bir daha da kalkamadığını söylediği, bunun üzerine baba Samet Kılıç'ın bir televizyon programına katıldığına işaret edilen iddianamede, "Canlı yayında Gülüzar A'nın, Şiyar'ın Hami K. tarafından dövülerek bayıltılması neticesinde öldürüldüğünü belirtmesi üzerine Gülüzar A. ile Hami K. ve bu şüphelilerle yaşayan Hami'nin annesi Emine ve kardeşi Yasin K. gözaltına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

- Şiyar, şüpheli Hami K'ye "Anneme vurma" demiş

İddianamede, Gülüzar A. ile Yasin ve Emine K'nin ifadelerinde yangın olayı ve öncesine ilişkin itirafta bulunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"26 Nisan 2020 günü Gülüzar A. ile Hami K. arasında tartışma çıktığı, Şiyar'ın araya girerek Hami K'ye hitaben 'Anneme vurma.' demesi üzerine, Hami K'nin maktule çivili sopayla defalarca kez vurduğu, Şiyar'ın yere düştüğü ancak Hami K'nin bu eylemiyle yetinmeyerek maktulü defalarca kez kucağına alıp yere fırlattığı, beton zemine defalarca kafasını vurduğu anlaşılmıştır. Olaya ilişkin itirafta bulunan Gülüzar A'nın beyanına göre Şiyar'ın kafasını klozete soktuğu, ardından yine Şiyar'a vurmaya devam ettiği, bu eylem üzerine maktulün baygınlık geçirdiği fakat şüpheli Hami K'nin durmaksızın eylemine devam ettiği anlaşılmıştır."

Şüpheli Hami K'nin Şiyar'a cinsel istismarda bulunduğunun ve eziyet ettiğinin anlaşıldığı bildirildi.

İddianamede, Gülüzar A. ile Hami K'nin hareketsiz kalan Şiyar'ın öldüğünü düşünerek herhangi bir eylemde bulunmadıkları aktarılarak, "Gülüzar'ın beyanına göre Şiyar'ı hastaneye götürmek istediği ancak Hami K'nin buna izin vermediği, şüpheli Hami K'nin maktulü dövdüğü esnada Hami K'nin annesi Emine ile kardeşi Yasin'in bu olaya tanık olduklarının alınan şüpheli beyanlarıyla doğrulandığı, Emine K'nin maktulün dövülmesi olayına şahit olduğu ve hareketsiz yatması üzerine herhangi bir müdahalede bulunmayarak 'Çocuğu öldürdünüz, ne yaparsanız yapın.' dediği anlaşılmıştır." denildi.

Yasin K'nin, olaya şahit olduğu halde bir müdahalede bulunmayıp annesi Emine K. ile yetkili makamları durumdan haberdar etmediği aktarılan iddianamede, Şiyar'ın bulunduğu eve kimsenin sokmadığı anlatıldı.

Ertesi gün şüpheliler Gülüzar A, Hami, Yasin ile Emine K'nin bir arada oldukları sırada öldüğünü düşündükleri Şiyar'a ne yapılacağını, nasıl ortadan kaldırılacağını konuştukları ve Hami K'nin yangın süsü vermek maksadıyla "evi yakalım" dediği aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Hami ile Yasin'in aldıkları benzinin bir kısmını Şiyar'ın bulunduğu odaya, bir kısmını ise giriş kapısının hemen arkasına bıraktıkları ve böylece çıkan yangında içeri herhangi bir kimsenin girmesine engel olunmasının amaçlandığı, alınan ifadelerden de tespit edildiği üzere şüpheliler Hami ile Emine'nin de yangını hızlandıracak şekilde kullanılabilecek eşyayı Şiyar'ın bulunduğu odanın çatısına yerleştirdikleri, tüm şüphelilerin ortak fikir ve eylem birlikteliği altında 2 gün boyunca hareketsiz vaziyette duran Şiyar'ı ortadan kaldırmak maksadıyla ortak fikir ve eylem birlikteliği altında Şiyar'ın bulunduğu evi yaktıkları, çıkarılan yangın sonucu maktulün yanarak öldüğü anlaşılmıştır."

- İstenen cezalar

Anne Gülüzar A. hakkında "olası kastla yangın kullanarak altsoy olan çocuğu öldürmek" suçundan müebbet, "yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçundan 1 yıl ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenilen iddianamede, Yasin K. ve Emine K. hakkında ise "olası kastla yangın kullanarak çocuğu öldürmek" suçundan müebbet, "yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçundan 1'er yıl ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, diğer şüpheli Hami K. hakkında ise "canavarca hisle eziyet çektirerek, yangın kullanarak çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğa eziyet etme" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar, "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar, "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar, "çocuğa nitelikli cinsel istismara teşebbüs" suçundan 4 yıl 6 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Sanıkların yargılanmasına 10 Şubat 2021'de başlanacak.

- Olay

Kocaali ilçesinde 28 Nisan'da Karşı Mahalle Gökçekız Sokağı'nda bulunan binadaki yangında Şiyar Kılıç'ın (9) cesedi itfaiye ekiplerince evden çıkarılmıştı.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir televizyon kanalındaki ifadelerinden sonra Şiyar'ın annesi Gülüzar A. ile erkek arkadaşı olduğu belirtilen Hami K, kardeşi Yasin ve annesi Emine K. İstanbul ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalanmış, 4 şüpheli tutuklanmıştı.



