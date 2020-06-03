'Annesini döven genç kız' hakkında tutarsız hikayeler

Bir ayakkabı mağazası olduğu tahmin edilen mekanda çekilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İddiaya göre bir genç kız, istediği ayakkabıyı alamadığı için sinir krizi geçirdi. Yine iddiaya göre, söz konusu genç kız annesini mağazada darp etti. Annenin yerden güçlükle kalktığı görülürken, kadına yardım etmeye çalışan vatandaşlar, “Yazıklar olsun” diyerek genç kıza tepki gösterdi. Tam da bu sırada genç kız, öfkeden adeta çılgına dönerek, “Ne biliyorsun da yazıklar olsun” diyerek çevredeki insanlara da bağırdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük infiale neden oldu.

Birbirinden tutarsız hikayeler

Olayın ardından sosyal medyada birbirinden tutarsız hikayeler paylaşıldığı görüldü. Sosyal medya kullanıcıları da bu tutarsızlığı 'olay üzerinden prim yapma çabası' olarak yorumladı.

İşte o tutarsız hikayeler: