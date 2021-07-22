Annesini bıçaklayıp polise saldırdı! Vurularak durduruldu
Ümraniye'de annesini boynundan bıçaklayan madde bağımlısı şahıs polise saldırdı. Şahıs ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildi.
İstanbul'un Ümraniye ilçesi Armağanevler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde, madde bağımlısı olduğu öğrenilen 30 yaşındaki Ercan D., annesini yaraladı.
Annesini boğazından bıçakla yaralayan Ercan D., evden kaçtı. Evden kaçan şahıs, cadde üzerinde park halinde bulunan ağabeyinin aracının lastiklerini patlattı.
Polislere de saldırdı
Gözü dönmüş saldırgan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine bıçakla saldırdı.
Polisleri gören şahıs, elindeki bıçakla araçtan inen polis memurunun üzerine yürüdü. Diğer polis ise arkadaşına, "Sık, sık" diye bağırdı.
Saldırgandan kurtulmayı başaran polis, şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.
Üzerinden 6 tane bıçak çıktı
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 6 adet bıçak bulundu.
Ercan D.’nin polis ekiplerine saldırdığı anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kameraya kaydedildi
Görüntülerde; şüphelinin park halindeki aracın lastiklerini bıçakla patlattığı, olay yerine gelen polis ekiplerine bıçakla saldırmaya çalıştığı ve bağırdığı, şüphelinin ayaklarından vurularak, etkisiz hale getirildiği yer alıyor.