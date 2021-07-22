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Gündem Annesini bıçaklayıp polise saldırdı! Vurularak durduruldu
Gündem

Annesini bıçaklayıp polise saldırdı! Vurularak durduruldu

Ümraniye'de annesini boynundan bıçaklayan madde bağımlısı şahıs polise saldırdı. Şahıs ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 15:14:00 -

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Armağanevler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde, madde bağımlısı olduğu öğrenilen 30 yaşındaki Ercan D., annesini yaraladı.

Annesini boğazından bıçakla yaralayan Ercan D., evden kaçtı. Evden kaçan şahıs, cadde üzerinde park halinde bulunan ağabeyinin aracının lastiklerini patlattı.

Polislere de saldırdı

Gözü dönmüş saldırgan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine bıçakla saldırdı.

Polisleri gören şahıs, elindeki bıçakla araçtan inen polis memurunun üzerine yürüdü. Diğer polis ise arkadaşına, "Sık, sık" diye bağırdı.

Saldırgandan kurtulmayı başaran polis, şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Üzerinden 6 tane bıçak çıktı

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 6 adet bıçak bulundu.

Ercan D.’nin polis ekiplerine saldırdığı anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kameraya kaydedildi

Görüntülerde; şüphelinin park halindeki aracın lastiklerini bıçakla patlattığı, olay yerine gelen polis ekiplerine bıçakla saldırmaya çalıştığı ve bağırdığı, şüphelinin ayaklarından vurularak, etkisiz hale getirildiği yer alıyor.

 

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Yorumlar

H.TATAR

Tetiği çeken o eline kurban olurum. Hakketti şerefsiz.
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Hüseyin

Polisimiz geri geri gidip mesafesini korudu. Silahını çektiğinde arkadaşı mesafesini korudu. Atışlarını temiz şekilde isabet ettirdi. Tebrikler. (amerikan polisi olsa saldırgan tüm şarjörü ciğerine yerdi)
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