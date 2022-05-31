Annesi ve babası memur olan yetime tek maaş bağlanır mı?

Soru: Benim hem annem hem de babam memur emeklisi idi. Annem ve babam ölünce ikisinden de maaş bağlanması için SGK ya başvuru yaptım. Bana babamdan maaş bağlandı, annemden bağlanmadı. İki maaş bağlanması veya birinin tam öbürünün yarım bağlanması için dava açsam sonuç alır mıyım? Zeynep U.

Cevap: Ölen memur emeklisinin, memur olarak çalışmayan veya memur emeklisi olmayan bekar, boşanmış veya dul kalmış kızına yetim maaşı bağlanır. 5434 sayılı Kanunun 27 inci kısım madde 94 hükmüne göre, “istisnalar dışında, iki yönden aylığa hak kazananların, tercih ettikleri aylıkları, yazılı müracaatları takip eden aybaşından itibaren ödenir. Diğer aylıkları sürekli olarak kesilir. Ancak, iki yönden aylığa aynı zamanda hak kazananlara, müstehak oldukları tarihten itibaren fazla olan aylıkları ödenir.” 5434 sayılı Kanun gereği sadece bir yetim aylığı alma hakkınız bulunuyor. Yani dava açmanız halinde dava aleyhinizde sonuçlanır. Buna bağlı olarak SGK’ya 5 Bin TL tutarında vekalet ücreti ile mahkeme masrafı ödersiniz. Kanunun size verdiği hak ile yetinin.