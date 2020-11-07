Annesi tutmaya çalıştı ama... 15 yaşındaki kızın feci ölümü
Adana'da 15 yaşındaki Ö.B. 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Ö.B.'nin annesinin, kızını son anda tutmaya çalıştığı ama yakalayamadığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, olay Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, 15 yaşındaki Ö.B., 14. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya atlamaya çalıştı. Bu sırada anne, Ö.B.’yi elinden tutarak yakalamak istedi. Annenin uğraşlarına rağmen 15 yaşındaki Ö.B., 14. kattan düştüğü beton zemin üzerinde hayatını kaybetti.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.