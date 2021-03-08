Annesi gözleri önünde dövülen küçük kızın söyledikleri yürek parçaladı

Samsun'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, İbrahim Zarap sokak ortasında 5 yaşındaki kızlarının yanında eski eşi E.M.'yi öldüresiye dövdü. Kadının kafasına defalarca tekme ve yumruklar atan saldırgan, kızının 'anne' diye ağlamasına rağmen E.M.'nin kafasını beton zemine vurdu.

Saldırgan tutuklandı

Olaya ilişkin görüntüler infial yaratırken, gözaltına alınan Zarap, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırgan, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

"Biz onları hiç ayırmadık ve bazı şeylere göz yumduk"

Darbedilen E.M.'nin annesi Dursune M., konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Kızının durumunun iyi olduğunu belirten Dursune M., "Çok şükür sağlık durumu iyiye gidiyor, tek tesellimiz de bu zaten. Ancak psikolojisi hiç iyi değil, zaman zaman ağlıyor. Kafasına darp aldığı için yüzü, gözü mor halde. Torunum annesinin ne durumda olduğunu biliyor, babasını artık görmek istemiyor ve annesinin hastanede olduğunu da biliyor. Zaten sadece çocuğu görmek istediği zaman bir araya geliyorlardı. Onun dışında bir ilişkileri yoktu, torunum babasına çok düşkündü, biz de onları hiç ayırmadık ve bazı şeylere göz yumduk" dedi.

Açıklamalarına devam eden Dursune M., "Ama artık görmek istemiyor, 'babamı görürsem taş atarım, artık onu görmek istemiyorum' diyor. İbrahim Zarap, huzursuz bir çocuktu, bir gün iyi, bir gün kötü oluyordu, ne yapacağı belli olmuyordu. Kızım zaten bu nedenle ayrıldı ama boşandıktan sonra 'barışalım, ben düzeleceğim' diyordu. Ama hiçbir düzelme belirtisi göstermedi, kızım da barışmak istemedi. Daha önce de sokak ortasında kızıma saldırdı, kendisinden şikayetçi olduk ve uzaklaştırma aldı. Kızım şikayetçi oldu ama ertesi gün serbest bırakıldı" şeklinde konuştu.

"Benim evimde de kızıma saldırdı, bizi de tehdit etti"

Dursune M. açıklamalarının devamında şöyle konuştu: "Tüm yetkililer yanımızda oldu, herkese çok teşekkür ediyorum. En ağır cezayı alsın, bu zaman kadar bize çok çektirdi. Hepimizin psikolojini bozdu. Her gün haber duymaktan bıktık ve yorulduk, kadına şiddete artık dur denilsin ve bitsin artık. İbrahim Zarap'ın ailesi benim küçük kızımı ve eşimi aramış, ben kimseyle konuşmadım, kızımı da aramadılar. Sosyal medyada yer alan görüntülerin birazını izleyebildim, ancak hepsini izleyemedim. Torunumun o sesinden dolayı uyuyamıyorum, uyusam bile torunumun sesiyle uyanıyorum. Torunumun, şu an durumu iyi, kuzenleri de yanında. Bazen 'anneme vurdu, annem çok ağladı' diyor. Kızım, İbrahim'i 3-4 kez şikayet etti. İlk önce böyle darp olayları yoktu, sonradan şiddet uygulamaya başladı. Kızımın boşanmasını yediremedi ve ondan dolay bunları yaptı. Uzaklaştırma alındı, benim evimde de kızıma saldırdı. Bizi de tehdit etti"