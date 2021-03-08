  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Annesi gözleri önünde dövülen küçük kızın söyledikleri yürek parçaladı
Gündem

Annesi gözleri önünde dövülen küçük kızın söyledikleri yürek parçaladı

Samsun'da İbrahim Zarap, 5 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi E.M.'yi feci şekilde darbetti. O ana ilişkin görüntüler Türkiye gündemine otururken, E.M.'nin annesi Dursune M., torununun babasını görmek istemediğini söyledi ve "'Babamı görürsem taş atarım' diyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 13:11:00 -
Annesi gözleri önünde dövülen küçük kızın söyledikleri yürek parçaladı

Samsun'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, İbrahim Zarap sokak ortasında 5 yaşındaki kızlarının yanında eski eşi E.M.'yi öldüresiye dövdü. Kadının kafasına defalarca tekme ve yumruklar atan saldırgan, kızının 'anne' diye ağlamasına rağmen E.M.'nin kafasını beton zemine vurdu.

Saldırgan tutuklandı

Olaya ilişkin görüntüler infial yaratırken, gözaltına alınan Zarap, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırgan, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

"Biz onları hiç ayırmadık ve bazı şeylere göz yumduk"

Darbedilen E.M.'nin annesi Dursune M., konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Kızının durumunun iyi olduğunu belirten Dursune M., "Çok şükür sağlık durumu iyiye gidiyor, tek tesellimiz de bu zaten. Ancak psikolojisi hiç iyi değil, zaman zaman ağlıyor. Kafasına darp aldığı için yüzü, gözü mor halde. Torunum annesinin ne durumda olduğunu biliyor, babasını artık görmek istemiyor ve annesinin hastanede olduğunu da biliyor. Zaten sadece çocuğu görmek istediği zaman bir araya geliyorlardı. Onun dışında bir ilişkileri yoktu, torunum babasına çok düşkündü, biz de onları hiç ayırmadık ve bazı şeylere göz yumduk" dedi.

Açıklamalarına devam eden Dursune M., "Ama artık görmek istemiyor, 'babamı görürsem taş atarım, artık onu görmek istemiyorum' diyor. İbrahim Zarap, huzursuz bir çocuktu, bir gün iyi, bir gün kötü oluyordu, ne yapacağı belli olmuyordu. Kızım zaten bu nedenle ayrıldı ama boşandıktan sonra 'barışalım, ben düzeleceğim' diyordu. Ama hiçbir düzelme belirtisi göstermedi, kızım da barışmak istemedi. Daha önce de sokak ortasında kızıma saldırdı, kendisinden şikayetçi olduk ve uzaklaştırma aldı. Kızım şikayetçi oldu ama ertesi gün serbest bırakıldı" şeklinde konuştu.

"Benim evimde de kızıma saldırdı, bizi de tehdit etti"

Dursune M. açıklamalarının devamında şöyle konuştu: "Tüm yetkililer yanımızda oldu, herkese çok teşekkür ediyorum. En ağır cezayı alsın, bu zaman kadar bize çok çektirdi. Hepimizin psikolojini bozdu. Her gün haber duymaktan bıktık ve yorulduk, kadına şiddete artık dur denilsin ve bitsin artık. İbrahim Zarap'ın ailesi benim küçük kızımı ve eşimi aramış, ben kimseyle konuşmadım, kızımı da aramadılar. Sosyal medyada yer alan görüntülerin birazını izleyebildim, ancak hepsini izleyemedim. Torunumun o sesinden dolayı uyuyamıyorum, uyusam bile torunumun sesiyle uyanıyorum. Torunumun, şu an durumu iyi, kuzenleri de yanında. Bazen 'anneme vurdu, annem çok ağladı' diyor. Kızım, İbrahim'i 3-4 kez şikayet etti. İlk önce böyle darp olayları yoktu, sonradan şiddet uygulamaya başladı. Kızımın boşanmasını yediremedi ve ondan dolay bunları yaptı. Uzaklaştırma alındı, benim evimde de kızıma saldırdı. Bizi de tehdit etti"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İP'te istifa! Ümit Özdağ ile hareket edeceğini duyurdu
Gündem

İP'te istifa! Ümit Özdağ ile hareket edeceğini duyurdu

İP'in kurucuları arasında yer alan Seyit Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İP'ten istifa ettiğini duyurdu. Yücel, geçtiğim..
Türkiye'den dünyayı şaşırtan bomba hamle! Erdoğan hepsini geride bıraktı
Gündem

Türkiye'den dünyayı şaşırtan bomba hamle! Erdoğan hepsini geride bıraktı

Türkiye'nin 2003-2021 yılları arasında Afrika kıtasına yönelik faaliyetleri, African Business dergisinin Mart 2021 sayısının geniş yer buldu..
Teşkilat'ta SİHA damgası! AKINCI sahneye çıktı
Medya

Teşkilat'ta SİHA damgası! AKINCI sahneye çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatını (MİT) konu alan TRT 1'in yeni dizi Teşkilat'ın ilk bölümündeki SİHA sahnesi nefesleri kesti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay