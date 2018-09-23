Annesi emzirirken nefessiz kalan bebek kurtarılamadı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde annesinin emzirdiği sırada nefessiz kalan 3 aylık Suriyeli bebek hayatını kaybetti.23 Eylül 2018 Pazar 20:45
Alınan bilgiye göre, Aslanbaba Mahallesi'nde 3 aylık Behiye Musa'yı emziren Suriyeli anne Fadime Musa, bebeğin nefessiz kaldığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından bebeği Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Emzirme esnasında soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Suriyeli bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bebeğin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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