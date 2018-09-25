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Annenin çocuğuna yaptıklarına mahalleli isyan etti

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir annenin küçük kız çocuğuna sokakta şiddet uygulaması güvenlik kameralarına yansıdı. Mahallede yaşayanların da tepkisini çeken anne, kızına şiddet uyguladığı iddialarını yalanladı.

25 Eylül 2018 Salı 10:42
Annenin çocuğuna yaptıklarına mahalleli isyan etti

İstanbul Tuzla’da bir annenin çocuğuna şiddet uygulaması mahalleliyi ayağa kaldırdı. Psikolojik sıkıntıları olduğu söylenen annenin kız çocuğunu sokak ortasında yere atması güvenlik kameralarına yansıdı. Annenin sokakta küçük kızıyla yürüdüğü sırada kızının elinden tutarak yere fırlattığı görülüyor. Bir başka kamera açısında ise yine annenin kızına kötü davrandığı görülüyor.

Muhabirlerin ulaştığı anne, çocuğuna şiddet uyguladığı iddialarını yalanladı. Sokakta kızına itip kakan anne kamerayı görünce darp iddialarına yalanlayarak polis çağıracağını söyledi.

Küçük kızına şiddete şahit olan mahalle sakinleri durumdan şikayetçi oldu. Mahalleli Gülçin Günel, "Biz dükkanın önünde oturuyorduk. Aşağıdan geliyordu zaten çocuk başını filan tutuyordu sürekli. Olayı anlamadan bir bağrışma filan oldu. Kadının bir yüz ifadesi var. O esnada çocuğun kolunu filan çekti. Müdahale etmeye çalıştım. 'Çocuğumu giydireceğim polise götüreceğim' demeye başladı. Saçmalamaya başladı. O esnada şahit olan insanlar var. Çocuğu dövüp de bayılttığını söyleyenler var. Böyle olaylar çıkınca biz geç farkına vardık. Ben sadece darp ediyor diye gördüm. Ama çocuğa inanılmaz bir şiddet uygulamış saçını çekmeler, sigara söndürmeler olmuş çocuğun üzerinde" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 10:42
  1. İstanbul
  2. Tuzla
  3. Çocuğa şiddet
  4. İşkenceci anne
  5. mahalleli isyan etti

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