"Annemiz bu yüzden öldü" İngiliz Kraliyet Ailesi bu olayla sarsıldı! İlk istifa geldi

Eski BBC Genel Müdürü Tony Hall, BBC'nin 1995 yılında Prenses Diana ile yaptığı röportajda sahte belgeler kullanılmasına ilişkin soruşturma sonucu o dönemde olayın üstünü örttüğünün belirlenmesinin ardından Ulusal Galeri Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC'nin Prenses Diana'yla 1995 yılında yaptığı röportajın nasıl alındığına dair bağımsız soruşturma tamamlanmıştı. Soruşturma sonucu BBC muhabiri Martin Bashir’in sahte banka hesap özetleri hazırlatarak Diana’yı röportaja ikna ettiği ve o dönem haber müdürü olan eski BBC Genel Müdürü Tony Hall’ın da olayın üstünü örttüğü belirlenmişti. BBC’nin yürüttüğü bağımsız soruşturma kapsamında skandalın ortaya çıkması ve kurumun suçlu bulunmasının ardından Hall, Londra'daki Ulusal Galeri Başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.

Bu şartlar altında görevine devam etmenin "dikkat dağıtıcı" olacağını söyleyen Hall, "25 yıl önceki olaylar nedeniyle çok üzgünüm ve liderliğin sorumluluk almak gerektiği anlamına geldiğine inanıyorum. Her zaman güçlü bir kamu hizmeti anlayışına sahip oldum, bu nedenle bu role devam etmenin derinden önem verdiğim bir kurum için dikkat dağıtıcı olacağı çok açık" dedi.

Prens William ve Harry, Prenses Diana'nın ölümünde BBC'yi suçladı

Prenses Diana’nın oğulları Prens William ve Harry, Diana ile röportaj yapabilmek için sahte belge düzenleyen BBC'yi annelerinin ölümüne katkıda bulunmakla suçlamıştı. Cambridge Dükü Prens William, BBC'nin röportajı elde etmek için yaptığı "hilekarlığın" annesinin röportajda söylediklerini büyük ölçüde etkilediğini belirtmişti. William ayrıca annesinin yalnızca bir muhabir tarafından değil, aynı zamanda BBC yöneticileri tarafından da yüzüstü bırakıldığını söylemişti.

Sussex Dükü Prens Harry ise Prenses Diana'nın ölümüne BBC'nin katkı sağladığını düşündüğünü açıkça ifade etmişti.

Johnson: “Diana röportajındaki başarısızlıkların bir daha asla yaşanmamalı”

İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün Prenses Diana röportajına ilişkin soruşturma hakkında yaptığı bir açıklamada, BBC’nin yönetimini düzene sokması gerektiğini belirtmişti. Johnson, Diana röportajındaki başarısızlıkların bir daha asla yaşanmaması gerektiğinin altını çizmişti.

İngiltere Adalet Bakanı Robert Buckland, hükümete BBC'nin yönetiminde yapılacak bir reformu değerlendirmesi gerektiğine yönelik çağrıda bulunmuştu.

Ne oldu?

Prenses Diana ile 1995’te yaptığı röportaj büyük yankı uyandıran BBC Editörü Martin Bashir’in, Diana’yı sahte belgeler kullanarak konuşmaya ikna ettiği ortaya çıktı. BBC konuyla ilgili özür dilerken, Prens William ve Prens Harry, annelerinin ölümüne giden süreçten şaibeli röportajı sorumlu tuttu.

BBC’nin Prenses Diana ile 1995 yılında yaptığı ve olay olan röportajla ilgili soruşturma tamamlandı. Prenses Diana ile röportaj yapan 58 yaşındaki Martin Bashir’in, konuşmak için bir türlü ikna olmayan Prenses Diana’yı sahte belgeler kullanarak kandırdığı ortaya çıktı. Bashir, Diana’ya çocuklarının dadısının Prens Charles’tan hamile kaldığını söylemiş ve sahte bir kürtaj belgesi göstermişti. Bashir ayrıca kraliyet ailesinin Diana’yı izletmek için bazı kişilere ödeme yaptığını gösteren sahte banka hesap özetleri de kullanmıştı.

Korku, paranoya ve izolasyona sürükledi

Prens William, Bashir’in röportajı elde etmek için yaptığı ‘düzenbazlığın, annesinin mülakatta söylediklerini büyük ölçüde etkilediğini söyledi. “Röportaj, anne ve babamın ilişkisini daha da kötüleştirdi ve o zamandan beri sayısız insanı incitti” diyen Cambridge Dükü, BBC’nin iç soruşturmadaki eksikliklerinin de annesinin son yıllarında yaşadığı “korku, paranoya ve izolasyona” önemli ölçüde katkıda bulunduğunu belirtti.

Ölümünde etik dışı uygulamalar etkili oldu

Prens Harry ise yaptığı açıklamada, “Annemiz hayatını insanlara hizmet etmeye adamış inanılmaz bir kadındı. Dayanıklı, cesur ve tartışmaya mahal vermeyecek şekilde dürüsttü. Bir sömürü kültürünün ve etik olmayan uygulamaların dalgalanma etkisi, nihayetinde canını aldı” dedi. Bu tür uygulamaların hâlâ yaygın olmasından derin endişe duyduğunu belirten Harry, “Annemiz bu yüzden hayatını kaybetti ve hiçbir şey değişmiş değil” ifadesini kullandı.

BBC özür diledi

Soruşturma raporunun ardından açıklama yapan BBC Genel Müdürü Tim Davie, “Bunun için çok üzgünüz” dedi. BBC’nin, o sırada olanları sonuna kadar araştırmak için daha fazla çaba sarf etmesi ve şeffaf olması gerektiğini belirten Davie, Prens Charles’a bir mektup göndererek, Bashir’in, Prens, personeller ve kraliyet ailesinin diğer üyeleri hakkındaki “korkunç ve gerçek dışı iddiaları” için özür diledi. Bu arada, röportaj sayesinde büyük üne kavuşan Martin Bashir, rapor yayınlanmadan önce istifa etti.

Evliliği 1996 yılında sona eren Prenses Diana, 31 Ağustos 1997’de, sevgilisi Dodi Al Fayed ile Paris’te paparazilerden kaçmaya çalışırken trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kraliyet ailesini yine topa tuttu

Eşi Meghan Markle ile ABD’ye yerleşen Prens Harry, bir kez daha Kraliyet Ailesi’ni hedef aldı. ABD’li ünlü televizyoncu Oprah Winfrey’ye konuşan Prens Harry’nin açıklamalarından bazıları:

- “Babam (Prens Charles) bize küçükken, ‘Ben de bunları yaşadım, siz de yaşayacaksınız’ diyordu. Sen acı çektin diye çocuğun da acı çekmek zorunda değil. Eğer sen acı çektiysen, o zaman çocukların çekmesin diye elinden geleni yap.”

- “Annemin ölümünün ardından, duygularımı bastırmak için içki ve uyuşturucu kullandım.”

- “Londra anksiyetemi tetikliyor. The Mall caddesinde koşan atların seslerini duyduğumda, annemin cenazesinin geçişi aklıma geliyor ve irkiliyorum.”

- “Annem Diana’yı kaybettiğim gibi Meghan’ı da kaybetmekten korkuyorum. Annem de, beyaz olmayan biriyle ilişki yaşadığı için takip ediliyordu ve sonunda bakın ne oldu...”