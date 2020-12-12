Annemi Çin’den kurtarın

Münübe Yılmaz

Kazakistan’da Anayurt Gönüllüleri tarafından düzenlenen programa katılan Uygurlu çocuklar, Çin’in kendilerinden kopardığı aileleri için dünyadan yardım istedi. 10 Aralık İnsan Hakları Günü çerçevesinde düzenlenen etkinlikte en küçüğü 5 yaşında olan Bekzat ve onlarca çocuğun Çin zulmü nedeniyle yaşadığı dram, dünyaya duyurulmaya çalışıldı. Geceye ablasıyla katılan 7 yaşındaki Sacide adlı kız çocuğu, Çin tarafından toplama kamplarına götürülen annesi için yardım isteyerek, “Tüm dünyadan annemi geri getirmesini istiyorum. Annemi çok özledim. Annemin yemeklerini çok özledim” derken gözyaşlarına boğuldu.

Bekzat adlı erkek çocuk da, Çin’in 2.5 yıl önce babasını kendisinden kopardığını ve babasını bir daha hiç görmediğini ağlayarak anlatarak, “Yalvarırım bana baba geri getirin. Tüm ailemin bir arada olmasını istiyorum. Babamı çok özledim” diyerek yardım istedi.