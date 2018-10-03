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Annelikle beraber duyularda hassasiyet başlıyor

Toronto Üniversitesi annelerin hamilelik döneminden itibaren beş duyularının hassasiyetlerinde artış olduğunu ortaya koydu.

03 Ekim 2018 Çarşamba 17:53
Annelikle beraber duyularda hassasiyet başlıyor

Anneler bu sayede küçük bebeklerinin kokularını ve seslerini ayırd edebilir hale geliyorlar. Doğum sonrası yüksek seviyedeki ‘cortisol’ hormonu sayesinde bebeklerinin kokularına daha fazla dikkat kesildikleri gibi, onların ağlama seslerine de daha duyarlı oluyorlar. Normalde stresle birlikte ortaya çıkan ve insan sağlığı üzerinde yıkıcı etkileri olan ‘cortisol’ tam tersine annede son derece faydalı bir rol yükleniyor. Cortisol hormonu seviyesi yükselen anne, hormon sayesinde dikkati, uyanıklığı ve duyarlılığı arttığı için bebeğine karşı görevlerini çok daha başarıyla yerine getirebiliyor.

Boston Üniversitesi’nde hamilelik yaşına ilişkin yapılan araştırmanın sonuçlarına göre ise, kırklı yaşlarda hamile olan kadınların uzun yaşama ihtimalleri dört kat artıyor. Kırklı yaşlarında hamile olan kadınlar daha yavaş yaşlanıyor. Bunun muhtemel sebeplerinden birinin, hamilelikte yaşanan hormonal değişikliklerin menopoz devresinde ortaya çıkan yıkımları geriletiyor.

Yani anneliğin kadın sağlığını deformasyona uğrattığı şeklindeki feminist iddianın ne kadar hatalı olduğunu gösteriyor. İlâhî hikmet, bir canlı dünyaya getiren annenin annelik görevini yerine getirebilmesi için, onu olduğundan daha dayanıklı ve sağlıklı kılıyor.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 17:53
  1. annelik
  2. duyularda artış
  3. hamilelik

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